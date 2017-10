Arrimadas: "Així no, saltant-se les lleis i les nostres institucions, no"

La presidenta del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha replicat l'"així no" del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al rei utilitzant la mateixa fórmula. "Així no. Saltant-se les lleis democràtiques i les nostres institucions, no". Arrimadas ha reaccionat així al missatge institucional de Puigdemont, que ha criticat al rei que hagi perdut l'oportunitat d'apel·lar al diàleg i ha demanat mediació. Arrimadas també ha retret a Puigdemont que estigui "dividint els catalans", o bé "insultant i assenyalant" els qui no pensen com el Govern.

Arrrimadas ha afirmat que el discurs ha mostrat "el mateix Puigdemont de sempre", que, al seu parer, "va sense frens cap a la declaració d'independència del dilluns". La líder de Cs opina que el president de la Generalitat "s'ha inhabilitat per al diàleg perquè està fora de la democràcia".

Finalment ha considerat que el "cop a la democràcia" se soluciona amb "més democràcia". I ha opinat que la solució passa per "convocar eleccions a través del 155" i tenir "nous interlocutors" amb els quals iniciar "una nova etapa de seny, concòrdia, diàleg i reformes a Catalunya".