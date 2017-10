El Banc Sabadell traslladarà la seva seu social a Alacant

Banc Sabadell ha decidit traslladar la seva seu social de Sant Cugat del Vallès a Alacant, on té presència després de la compra, fa 6 anys, de la CAM (Caixa d'Estalvis del Mediterrani, en les seves sigles en castellà). El consell d'administració de l'entitat presidida per Josep Oliu ha donat llum verd al moviment aquest dijous.

La decisió coincideix amb la possibilitat que a Catalunya s'aprovi una declaració d'independència en els propers dies, si bé fonts del banc ho han desvinculat. El canvi de seu social implicarà que el banc deixarà de tributar a Catalunya i que els consells d'administració i les juntes d'accionistes ja no se celebraran aquí. Però en cap cas es tocaran ni les oficines ni el personal que l'entitat té en aquest territori, segons han garantit fonts de l'entitat.

El consell d'administració de Banc Sabadell s'ha reunit aquest dijous a la tarda d'urgència amb un punt sobre la taula: la possible aprovació del seu canvi de domicili social. Precisament, l'entitat va canviar l'any passat els seus estatus per facultar el consell d'administració per aprovar un possible canvi de seu social, sense necessitat de passar per la junta d'accionistes. Això ha agilitat l'execució de la decisió.

Banc Sabadell tenia fins ara la seu social a Sant Cugat, on hi ha els serveis centrals de l'entitat. Fonts del sector han explicat que aquestes oficines quedarien intactes, així com el projecte per ampliar-les. Amb el canvi de seu, l'entitat deixarà de tributar a Catalunya, on constava a efectes de l'impost de societats.

Fonts del sector han apuntat que la incertesa sobre si una Catalunya independent estaria dins la Unió Europea és un dels motius que ha fet empènyer l'entitat a traslladar la seu social fora de Catalunya. Banc Sabadell vol continuar emparat per la supervisió del Banc Central Europeu, que garanteix la liquiditat als bancs.

Aquest dijous a mig matí, quan ha transcendit que el consell d'administració abordaria el canvi de domicili social, les accions de Banc Sabadell han passat d'estar en vermell a estar en positiu. De fet, el valor de les accions de l'entitat catalana va caure un 5,69% durant la jornada d'aquest dimecres. Des d'inicis de setmana, el banc havia caigut un 10% en borsa. En obrir els parquets, Banc Sabadell seguia cotitzant a la baixa, però ha tancat la sessió amb un increment superior al 6%.

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ja va assegurar aquest dimarts des d'Oviedo que l'entitat està preparada per "prendre les mesures suficients" en cas que fos necessari, davant de la situació política "inquietant" que viu l'estat espanyol. Oliu va subratllar que Banc Sabadell compta amb els instruments adequats en el marc de la Unió Europea i del sistema de supervisió bancari europeu per protegir els interessos dels seus clients.

Banc Sabadell ha fet d'aquesta última i llarga crisi econòmica que ha viscut l'economia espanyola una oportunitat. Des del 2007, l'entitat presidida per Josep Oliu ha absorbit deu bancs, sis a l'estat espanyol i 4 a l'estranger (3 a Miami i el TSB al Regne Unit). De tenir uns recursos el 31 de desembre del 2007 de 76.776 milions d'euros, va tancar el 2016 amb uns actius totals de 212.508 milions d'euros, un 177% més. Banc Sabadell va començar la crisi sent el sisè banc de l'estat espanyol i en l'actualitat és la quarta entitat de l'Estat.

L'entitat es va fundar el 1881 a Sabadell per 127 empresaris i botiguers locals, amb l'objectiu d'ajudar al finançament de les empreses de la comarca i proveir-les de matèries primeres, com llana i carbó.