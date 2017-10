CSQP demana que Puigdemont comparegui dilluns al Parlament

CSQP ha demanat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparegui dilluns que ve al Parlament després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi suspès el ple per aquest mateix dia en què precisament havia de donar explicacions el president català sobre els efectes de l'1-O. En l'escrit registrat per CSQP, es demana la compareixença "urgent" a fi i efecte de "donar comptes de la situació política de Catalunya després de l'1-O i proposar les mesures polítiques que consideri adients". L'alt tribunal ha suspès el ple en admetre a tràmit un recurs del PSC sobre la petició de JxSí i CUP perquè Puigdemont valorés "els resultats del referèndum i els seus efectes d'acord amb l'article 4 de la llei del referèndum". Per tal que la compareixença es pugui produir dilluns, CSQP demana a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que convoqui d'urgència la Junta de Portaveus.

El portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, ha registrat una petició perquè Puigdemont comparegui al ple del Parlament segons l'article 169 del reglament, que regula les compareixences del president de la Generalitat.

En l'apartat de la motivació de la compareixença, CSQP argumenta que a Catalunya han succeït fets polítics de "gran transcendència" que mereixen les explicacions urgents davant del ple del Parlament del president de la Generalitat. Especialment, afegeixen, després d'un període de suspensió d'activitats de la cambra i de la jornada de l'1-O, en què "la societat catalana va protagonitzar un espectacular moviment de gran mobilització social en favor del dret a realitzar un referèndum sobre el nostre futur polític". El text també fa una referència a "l´actuació violenta e injustificada de la Policia Nacional i la Guardia Civil".

Atenent a la urgència d´aquesta compareixença, CSQP demana a la presidenta del Parlament que, en ús de les prerrogatives que com a presidenta li atorga l´article 36. 2 del reglament, acordi la convocatòria urgent de la Junta de Portaveus "a fi i efecte de sotmetre aquesta proposta a consideració de la Junta i si s´escau convocar el Ple amb caràcter urgent pel proper dilluns 9 d´octubre".