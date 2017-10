La Intersindical CSC registra una nova convocatòria de vaga general del 10 al 16 d'octubre

El sindicat minoritari Intersindical CSC ha registrat una nova convocatòria de vaga general del 10 al 16 d'octubre. Segons han explicat fonts del sindicat a l'ACN, es "tirarà endavant o no en funció dels esdeveniments dels propers dies". Per ara, es tracta d'un preavís que ja han fet arribar al Departament de Treball. La convocatòria registrada és d'una vaga general de set dies consecutius però des del sindicat expliquen que això no vol dir que acabin cridant a l'aturada tots els dies, sinó que en triaran "un o diversos". En l'anterior convocatòria de vaga general del passat 3 d'octubre, els altres sindicats convocants – CGT, Intersindical Alternativa, Intersindical i COS- ja van utilitzar aquesta fórmula registrant vagues del 2 al 13 i del 3 al 9 d'octubre. No va ser el cas de la Intersindical CSC, que va registrar vaga només pel 3-O. De moment, la nova convocatòria és exclusiva d'aquest sindicat.