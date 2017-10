Junqueras retreu a Rajoy que només «amenaci» i l'insta a acceptar una mediació

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha retret al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, la seva "costum d'amenaçar" i l'ha instat a acceptar una mediació. En una entrevista a 'La Sexta', Junqueras ha respost d'aquesta manera a les declaracions de Rajoy en què exigeix a Puigdemont que renunciï a una declaració d'independència per evitar "mals majors". "Aquesta costum d'amenaçar i amenaçar no sé si és l'actitud i la millor manera de fer les coses, i menys al segle XXI", ha afegit. En aquest context, el vicepresident ha demanat al govern de Rajoy que accepti una mediació i ha assegurat que, si l'Estat vol, hi ha possibilitats per al diàleg.