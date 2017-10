L'Audiència Nacional accepta les querelles contra exdirectius del Banc Popular

L'Audiència Nacional ha admès a tràmit 4 querelles contra els expresidents del Banc Popular Ángel Ron i Emilio Saracho, els seus respectius consells d'administració i PwC per presumptes delictes de falsedat societària, administració deslleial i apropiació indeguda, entre d'altres. El titular del jutjat central d'instrucció 4, Fernando Andreu, acorda l'obertura de dues peces separades, la primera per l'ampliació de capital del 2016 i la segona per possible manipulació del mercat després de la publicació de notícies amb dades i informació presumptament falses per fer caure el valor de les accions i obtenir beneficis. Entre les diligències previstes pel magistrat, acorda cridar a declarar a tots els querellats i requereix documentació a la CNMV, al FROB i al banc, mentre que demana al Banc d'Espanya que designi dos pèrits per determinar si la informació comptable oferia la imatge fidel de l'entitat i estava lliure de manipulació o deformació.