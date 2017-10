El PP considera "infame" el discurs de Puigdemont i assegura que el discurs del Rei va ser "impecable"

El Partit Popular considera "infame" el discurs institucional que ha fet aquest dijous el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha criticat, al seu torn, el missatge que va adreçar ahir Felip VI als espanyols. El vicesecretari de Comunicació dels populars, Pablo Casado, ha considerat que el discurs de Puigdemont ha estat un "cúmul de mentides" i ha defensat el parlament del Rei, que ha qualificat d'"impecable". Casado ha afirmat també que "com amb Tejero", no es pot tenir cap concessió amb el president de la Generalitat i ha rebutjat qualsevol tipus de mediació internacional que seria "una humiliació per a un Estat sobirà i exemplar com és el regne d'Espanya".

Casado també ha demanat a Puigdemont que "vagi preparant la declaració davant la justícia". El popular ha donat suport a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, que estan essent "assetjats i perseguits de forma totalitària i xenòfoba" a Catalunya.

Finalment ha fet servir la mateixa fórmula de Puigdemont: "Així no. Catalunya no ha estat mai independent i no ho serà mai".