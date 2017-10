El PSOE rebutja la via de la mediació per resoldre el conflicte a Catalunya

El secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, ha rebutjar l'opció de buscar un mediador per solucionar el conflicte polític de Catalunya, tal i com havia proposat dimecres Podem. "La mediació s'ha de fer en el seu conjunt a través de les forces votades per la ciutadania, no crec que hi hagi cap necessitat de mediació", ha manifestat en una entrevista a RNE.

Ábalos també descarta l'opció de situar l'Església com a figura mediadora del conflicte. "Jo crec que aquesta opció no té cap sentit, ni l'Església ni introduir cap altre element fora del marc polític", ha manifestat. Ábalos ha criticat el discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i considera que no pot apel·lar al diàleg "i a la mateixa vegada mantenir el desafiament".

Per això, l'insta a desconvocar el ple del proper dilluns on es podria declarar la independència.