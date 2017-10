Rajoy exigeix a Puigdemont que renunciï a la DUI per 'evitar mals majors'

El cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, ha reclamat avui al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que suprimeixi "tan aviat com sigui possible" el seu projecte de fer una declaració unilateral d'independència, perquè aquesta és "la millor solució" i, a més, "s'evitaran mals majors".

"Té una solució? Sí, i la millor és la ràpida tornada a la legalitat i l'afirmació tan aviat com sigui possible que no hi haurà una declaració unilateral d'independència, perquè amb això a més s'evitaran mals majors", ha dit Rajoy en una entrevista amb l'Agència Efe al Palau de la Moncloa.

Una entrevista que es produeix després que Puigdemont insistís ahir a la nit que no renunciarà als seus objectius, malgrat reclamar també una mediació. "La millor solució, i crec que això ho compartim tots, és la tornada a la legalitat, que és que totes aquelles persones i governants que han decidit pel seu compte i risc liquidar la llei i situar-se'n fora, tornin a la legalitat", ha dit Rajoy.

Per al president del Govern, aquesta tornada a la legalitat ha de passar també per "suprimir" el projecte de fer una declaració unilateral d'independència i per complir, "com fan tots els ciutadans", els preceptes legals. "Això és el que pot evitar que es produeixin mals majors en el futur i això és el que està demanant tota la societat, els editorials dels mitjans, els empresaris, els sindicats i milions de catalans", ha considerat.