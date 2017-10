Un reusenc denuncia coaccions de la Guàrdia Civil perquè l'acomiadin

Un jove reusenc, R.Aragonès, ha denunciat al jutjat de guàrdia de Reus coaccions per part de la Guàrdia Civil perquè l´acomiadi per "alterar l´ordre púbic" i participar "en accions d´agitació" als carrers de la ciutat, en els dies previs al referèndum de l´1 d´octubre. Segons ha relatat en roda de premsa, dijous passat una parella d´agents van aturar al carrer el propietari de l´empresa on treballa i li van dir "si no sabia a qui havia contractat". El seu cap, ha afegit, va dir que no li importava la vida privada del seu empleat i els agents li van respondre "que s´atengués a les conseqüències" de tenir una persona com ell a la companyia. La denúncia, presentada dissabte a la tarda, recull que aquests fets evidencien un "seguiment personal" sense que el jove hagi estat processat per aquests fets. A més, considera que ha estat víctima d´assetjament i d´una "persecució ideològica amb seguiments il·legals" que vulneren els seus drets fonamentals.

Aragonès ha detallat que les dues persones que es van identificar com agents de la Guàrdia Civil van aturar el seu cap en ple carrer quan anava a treballar. El propietari de l´empresa, del qual se´n vol preservar la identitat per por a represàlies, ha declarat com a testimoni davant el jutge de Reus i no ha adoptat cap mesura respecte el seu treballador.

A més, el jove ha explicat que va presentar la denúncia dissabte a la tarda acompanyat d´un advocat voluntari que es va posar a la seva disposició, però que no ho ha fet públic fins ara per no "caure al joc de les forces espanyoles i atemorir a la gent perquè no participés en l´1 d´octubre".

El denunciant ha admès que, ara per ara, no coneixen més casos com el seu "potser perquè la gent té por que pugui derivar en conseqüències". Malgrat tot, aquest jove reusenc ha animat les persones que hagin estat víctimes de fets similars a denunciar-ho.

Segons ha manifestat en roda de premsa, el jove ha afegit que els agents van dir-li al seu cap que "esvalotava" i "utilitzava megàfons". "Eren els dies previs a les empaperades i als ´escraches´ a l´Hotel Gaudí -que ha allotjat agents de la policia espanyola fins aquest dijous- i potser van veure que jo era un dels que estiràvem del carro i parlava pel megàfon", ha apuntat.

El jove ha presentat denúncia per coaccions, assetjament, persecució ideològica i vulneració de drets fonamentals. Durant la seva compareixença pública, que ha tingut lloc a les Peixateries Velles de Reus, Aragonès ha rebut el suport de mig centenar de persones vinculades als moviments de l´esquerra independentista a la ciutat, com la CUP de Reus.