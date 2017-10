Santi Vila comprèn el canvi de seu social del Banc Sabadell

El conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha assegurat en declaracions a l'ACN que des del Govern respecten i comprenen la decisió del Banc Sabadell, tot i que també la lamenten. "El Banc Sabadell, com qualsevol entitat financera, ha de prendre les decisions que consideri més oportunes per protegir els seus actius i generar un marc de confiança", ha dit Vila. El conseller també ha demanat "serenitat" a l'hora d'interpretar la mesura que el Banc Sabadell ha aprovat aquest dijous a la tarda en una reunió d'urgència del seu consell d'administració. El trasllat de seu social és un "tema menor", ha afirmat Vila, que ha afegit que allò "important" és la "garantia" que "les instal·lacions, els serveis, el personal i la intel·ligència" de l'entitat continuen "treballant i operant" des d'aquí.

Segons explica el conseller d'Empresa i Coneixement, les "conseqüències directes" del canvi de seu social són d'una banda, que el pagament de l'impost de societats no es farà a Catalunya -un tribut que, insisteix, la Generalitat tampoc té transferit- i de l'altra, que les juntes d'accionistes deixaran de celebrar-se en territori català.

Vila també ha explicat a l'ACN que el Govern està en contacte "permanent" amb les entitats financeres i que les "acompanyen" en la presa d'aquest tipus de decisions. També ha assegurat que els ciutadans no s'han de preocupar ja que es generaran les "condicions d'entorn, d'estabilitat, de seguretat i de confiança" necessàries "per no tornar a caure" en moments de recessió que no volen "reviure".

D'altra banda, ha demanat "precipitar" un "alto al foc" entre els governs català i espanyol. "Asserenar-nos i fer possible un marc de diàleg i negociació", ha remarcat. En aquest sentit, el conseller ha dit que cal "trobar la manera de no perjudicar en cap cas l'economia i la societat" i espera que "les veus que estan demanant diàleg i moderació s'imposin als sectors més extremistes" d'aquí al proper dilluns.