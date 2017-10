Aznar vol eleccions si Rajoy no actua contra Catalunya i el PP li exigeix que faci pinya

La Fundació FAES, liderada per l'expresident espanyol José María Aznar, ha publicat una anàlisi sobre la situació de Catalunya en la qual reclama al govern espanyol que actuï i «usi tots els instruments constitucionals», tingui o no el suport d'altres grups polítics.

Tot i que no s'assenyala cap mesura concreta ni s'invoca l'article 155, la fundació remarca que el govern del PP té majoria parlamentària per «activar tota la potència política prevista per defensar la Constitució».

FAES, liderada per José María Aznar, ha publicat un text titulat «El preu de la llibertat». A l'inici, es justifica que Aznar ja ha alertat en nombroses compareixences de «l'amenaça i el desafiament independentista». A l'article, Aznar insta Rajoy a actuar i a aplicar amb mà dura tots els elements legals que tingui al seu abast per frenar els plans de Puigdemont. «A Catalunya no es pot insistir ni un minut més en els errors», recull l'article. Segons FAES, juntament amb el «nacionalisme radicalitzat», a Catalunya han coincidit en la reivindicació independentista el «populisme antisistema i el revisionisme del pacte constitucional promogut per un ampli sector de l'esquerra que vol destruir la transició». En aquesta línia, demana al govern que actuï amb contundència a Catalunya: «No és possible declarar morta la democràcia a Catalunya i no fer res que excedeixi el llindar de la retòrica per reduir a zero la capacitat d'acció dels veritables responsables d'aquest crim». L'article fa un pas més i diu a Rajoy que «si no troba l'ànim per fer-ho o hagués de reconèixer la seva incapacitat», hauria de convocar eleccions. «Hauria d'atorgar als espanyols la possibilitat de decidir quin govern, amb quina proposta i amb quins suports electorals s'haurà d'enfrontar aquesta conjuntura crítica per a Espanya», conclou.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va respondre a la Fundació FAES i va afirmar que convocar unes eleccions generals seria «aportar més incerteses». «El que hem de fer tots els demòcrates és estar units i no interessa elevar el nivell d'incertesa, dissoldre el Congrés i convocar eleccions l'únic que faria és incorporar incerteses i no solucions al problema de la secessió que vivim», va manifestar.

També va reaccionar a les paraules de FAES el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, qui va assegurar que ara el que cal és «unitat, confiança i suport al govern sense fissures». «El president espanyol s'ha guanyat aquest aval», va manifestar. Maíllo va defensar que Rajoy no només «té l'ànim, sinó el compromís», de seguir «complint les seves obligacions institucionals».

Per la seva banda, Rajoy va exigir ahir al President Carles Puigdemont que renunciï a la declaració unilateral d'independència per evitar «mals majors», i va assegurar que «sap perfectament el que farà» davant de qualsevol escenari i ho farà en el moment oportú. Rajoy va llançar aquesta exigència a Puigdemont en una entrevista amb el president de l'Agència Efe, José Antonio Vera, en la qual es va mostrar «absolutament» convençut que Espanya pot tornar a la normalitat i en la qual va demanar als ciutadans que confiïn en el govern.

Per a ell, la millor solució és la tornada a la legalitat de tots els qui considera que s'han situat fora d'ella. «Això passa per suprimir el projecte de fer una declaració unilateral d'independència i per complir, com fan tots els ciutadans, els preceptes legals. Això és el que pot evitar que es produeixin mals majors en el futur, i això és el que està demanant tota la societat», remarca Rajoy.

Garanteix en tot cas que no permetrà «de cap de les maneres» la independència de Catalunya, però no revela les mesures previstes davant una declaració unilateral i sobre les quals assenyala que «hi ha opinions per a tots els gustos». «El govern sap perfectament el que farà en qualsevol dels escenaris, com ho farà i quan ho farà, perquè és la nostra obligació. El govern sap com manejar aquesta situació», assegura Rajoy, que demana tranquil·litat i confiança en l'Executiu.

Al·ludeix a la crisi econòmica a Espanya per recordar que molts l'instaven a demanar el rescat. «En aquell moment vaig fer el que creia que havia de fer, i ara, perquè és la meva obligació i perquè per això sóc el president del govern d'Espanya, faré el que cregui que he de fer, el que cregui que sigui millor per a Espanya i en el moment que em sembli més oportú», va insistir Rajoy.