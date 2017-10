Banc Sabadell i CaixaBank tornen a ser els valors més castigats de la jornada borsària

El trasllat de seu social de Banc Sabadell i de CaixaBank en el marc d´incertesa creat per la independència de Catalunya no ha evitat el càstig als dos valors a la jornada borsària d´aquest divendres. Les dues entitats havien aconseguit aquest dijous parar el cop que rebien des de principi de setmana després del referèndum de l´1-O, amb pujades del 6,16% per al Sabadell i del 4,93% per a CaixaBank. Però aquest divendres el parquet ha tornat a deparar-los una jornada de pèrdues que els ha dut al capdamunt de la part vermella del selectiu Íbex 35. En concret, el Sabadell s´ha situat com el valor amb les pèrdues més altes, un 1,89% que ha deixat l´acció en 1,66 euros. CaixaBank ha sofert un càstig menor, del 0,58%, fet que ha deixat els seus títols en els 4,08 euros.

Pel que fa a l´Íbex 35, ha tancat la jornada en els 10.185,50 punts, un 0,29% menys que en la sessió d´ahir. En l´acumulat de la setmana ha recollit pèrdues de l´1,85%, un fet que els analistes atribueixen a la incertesa a l´entorn de la crisi catalana.