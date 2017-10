Eurona, del manresà Sanpera, trasllada la seva seu a Madrid

L'operadora de telecomunicacions Eurona Wireless, de la qual és president el manresà Jaume Sanpera, ha acordat traslladar la seva seu de Barcelona a Madrid, una decisió que l'empresa ha circumscrit a una estratègia de creixement i reorganització interna, i que ha desvinculat de la situació política que viu Catalunya.

En un fet rellevant al Mercat Altenatiu Borsari, l'empresa va informar ahir que sospesava aquest canvi de domicili social des de fa un any, quan va adquirir Quantis, Hablaya, Stoneworks i Sultán Telecom, companyies totes elles establertes a Madrid i que representen aproximadament el 80% de la xifra de vendes del grup.

Eurona, present en onze països i amb més de 30.000 clients, té una plantilla formada per prop de 300 empleats. Fonts de l'empresa van assegurar ahir a aquest diari que el canvi de domicili social no implicarà cap moviment de plantilla.

Dimarts va ser l'empresa biotecnològica Oryzon la que va anunciar que traslladava el seu domicili social de Cornellà de Llobregat a Madrid per «optimitzar les seves operacions i la relació amb els seus inversors». L'asseguradora Catalana Occident, amb seu a Sant Cugat del Vallès, i d'origen manresà, segueix de manera atenta la situació política que es viu a Catalunya i es planteja «prendre les mesures oportunes per preservar els interessos dels clients, treballadors, mediadors i accionistes».

Fonts del sector assegurador van assenyalar que el grup està preparat per aplicar mesures «de forma àgil» quan ho consideri oportú i que està seguint de manera atenta «tots els esdeveniments que estan ocorrent» per actuar «en funció de com es desenvolupin».

D'altra banda, el govern espa-nyol aprovarà previsiblement avui un decret llei que permetrà a les empreses acordar el canvi de seu social sense sotmetre aquesta decisió a la junta d'accionistes, cosa que podria accelerar la sortida de Catalunya a les compa-nyies que així ho disposin. La idea de l'Executiu és que el decret llei inclogui una nova disposició final que modifiqui la Llei de Societats de Capital amb la idea d'agilitar el canvi de seu d'una companyia, segons van avançar ahir fonts empresarials.