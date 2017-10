Gas Natural acorda el trasllat «temporal» de la seu social de Barcelona a Madrid

Seguint els passos del Banc Sabadell i altres empreses, Gas Natural ha acordat el trasllat de la seva seu social de Barcelona a Madrid, segons han explicat a l'ACN fonts del sector. La companyia presidida per Isidre Fainé ha pres aquesta decisió en un consell d'administració convocat d'urgència per aquest mateix divendres, el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat un decret urgent per agilitzar el trasllat de seus socials d'empreses i davant la possibilitat que hi hagi una declaració d'independència a Catalunya la setmana vinent.

El canvi de seu social no implica un impacte en els treballadors ni els centres de treball de la companyia. Sí que tindrà un impacte en la recaptació de l'impost de societats, un impost recaptat per l'Estat, ja que a partir d'ara la companyia tributarà a Madrid.

L'accionista principal de Gas Natural és Criteria Caixa, amb un 24,4% de l'accionariat. Repsol té un 20% de la companyia i el fons americà Global Infraestructure Partners (GIP), un altre 20%. La companyia, presidida per Isidre Fainé, té Rafeael Villaseca com a conseller delegat.

Gas Natural està valorada en borsa en més de 18.400 milions d'euros i el preu de les seves accions superen els 18 euros.

Fundada l'any 1843, l'energètica té presència en més de 30 països i gairebé 22 milions de clients. Té la seu social a la plaça del Gas, número 2, a tocar de la Ronda Litoral. Fa 175 anys, va ser la companyia que va portar a l'enllumenat públic a la ciutat de Barcelona.

Gas Natural Fenosa va obtenir un benefici net en el primer semestre del 2017 de 550 milions d'euros, un 14,7% menys que en el mateix període de l'any passat. L'Ebitda, els beneficis abans d'impostos, amortitzacions i interessos financers, es va situar en el període en 2.176 milions, amb un descens de l'11,4%.