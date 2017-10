El govern espanyol facilita que les empreses puguin canviar la seva seu fora de Catalunya

El govern espanyol ha aprovat un decret per facilitar el canvi de seu de les empreses fora de Catalunya. Així ho ha explicat aquest divendres a la tarda el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Així, la decisió del canvi de seu recaurà sobre el consell d'administració, excepte quan els estatuts d'una empresa "disposin expressament que l'òrgan d'administració no té aquesta competència". Guindos ha apuntat que "estem donant la competència perquè el consell d'administració decideixi la ubicació de la societat" i que "la decisió continua sent de l'empresa". El ministra ha assegurat que "el canvi normatiu s'ha fet davant de les peticions de diversos grups empresarials" i consultant als grups de l'oposició, "fonamentalment el PSOE i Ciutadans".

A respostes dels periodistes, De Guindos ha afirmat que només es pot dialogar amb la Generalitat "dins de la Constitució espanyola" i que les "polítiques irresponsables" generen "demandes i alarmes" per part dels grups empresarials. "El que hem fet és clarificar les fórmules perquè les empreses puguin decidir lliurement on s'ubica la seva seu social", ha afegit el ministre, que ha apuntat que el text afecta totes les societats amb domicili a Espanya, independentment de si el capital és internacional o nacional.

"És molt trist el que estem vivint, però això no és culpa de les empreses, sinó de polítiques irresponsables que generen inquietuds en el món empresarial. Qui haurà de donar explicacions són els que prenen aquestes decisions irresponsables. El govern espanyol només farà allò que afavoreixi el bon desenvolupament econòmic de Catalunya", ha sentenciat De Guindos, que ha previst que el reial decret es publiqui dissabte.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest reial decret llei "de mesures urgents en matèria de mobilitat dels operadors econòmics dins el territori nacional", que "aclareix qui són els òrgans competents per aprovar el canvi de seu social per part de les societats que així ho decideixin". Segons l'executiu espanyol, així "es faciliten els tràmits de manera que, només si hi ha una declaració expressa en contra per part dels estatuts de la societat, serà el consell d'administració el competent per aprovar" un canvi de seu.

"L'extraordinària i urgent necessitat de la mesura ve justificada per l'exigència de garantir la plena vigència del principi de llibertat d'empresa, així com de respectar la prohibició d'adoptar mesures que obstaculitzin la llibertat d'establiment dels operadors econòmics, tots dos preceptes recollits en la Constitució", segons el govern espanyol. Així mateix, el text "respon a més a la demanda d'amplis sectors empresarials davant les dificultats sorgides per al normal desenvolupament de la seva activitat en una part del territori nacional", en referència a Catalunya.