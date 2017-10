Junqueras assegura que «no hi haurà una fugida d'empreses de Catalunya»

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia de la Generalitat, Oriol Junqueras, va assegurar ahir, en relació amb les repercussions econòmiques de la crisi política a Catalunya, que «no hi haurà una fugida d'empreses de Catalunya».

En declaracions a La Sexta, el vicpresident del Govern no va donar per fet al migdia que el Banc Sabadell mogués a la tarda la seva seu social de Catalunya. «Ja ho veurem. Vaticinis d'aquest tipus s'han fet altres vegades i de moment no han succeït mai», va indicar. Junqueras va negar que companyies com Oryzon Genomics hagin canviat la seva seu social pel procés independentista.