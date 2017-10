Un jutge de Barcelona investigarà per lesions l'acció policial de l'1-O

Un jutge ha acordat investigar per delictes de lesions la intervenció de la Policia Nacional en 23 centres de votació de Barcelona, on van quedar ferides 130 persones, i ha instat la Fiscalia a no "minimitzar la gravetat" del que va passar en la jornada de l'1-O.

En una interlocutòria, el jutge de Barcelona que estava de guàrdia l'1-O obre una investigació per determinar si hi va haver "proporcionalitat" en l'actuació de la Policia Nacional en 23 locals -no només un com demanava la Fiscalia- i si la intervenció policial "va afectar la normal convivència", després de centralitzar les denúncies presentades per 130 persones ferides