Millo demana disculpes per les conseqüències de les càrregues policials de l'1-O

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha demanat disculpes en nom dels agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil per les "possibles conseqüències" de les càrregues policials de l'1-O però ha assenyalat el Govern com a responsable d'haver "provocat" la situació. "Ho lamento moltíssim i demano excuses perquè no voldria que li passés a cap persona que hagi de ser atesa o haver patit una lesió", ha afegit Millo en una entrevista a 'Els Matins a TV3'. Tot i això, el delegat del govern espanyol ha acusat el Govern i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, d'animar els ciutadans a anar a votar quan sabia que hi havia una ordre judicial per impedir-ho. D'altra banda, Millo ha considerat que els Mossos hauran d'actuar si dilluns es celebra al Parlament el ple suspès pel Tribunal Constitucional (TC) perquè, "amb tota probabilitat", rebran una ordre judicial.

Millo ha lamentat que el Govern animés els ciutadans a anar a votar conscients d'una sentència que deia que no es podia fer i d'una ordre a la policia perquè ho impedís. En aquest context, ha afirmat que no hi ha cap persona que anés als col·legis que tingui "responsabilitat de res" i ha acusat directament el Govern d'haver provocat aquesta situació.

Segons Millo, l'objectiu de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil "no era anar en contra de les persones" i ha assenyalat que dels 2.230 col·legis electorals hi va haver incidències en 30 i que en 13 es va actuar amb un "criteri professional". El delegat del govern espanyol ha explicat que en aquests 13 casos els agents es van trobar amb dos tipus de situacions: una barrera humana que impedia que accedissin al col·legi per requisar el material electoral o bé que eren dins els locals però la gent concentrada no els deixaven sortir. "Si consideren que la seva integritat física està en perill han de fer ús de la força", ha justificat.

Millo ha qualificat les imatges de les càrregues policials de "terribles" i ha assegurat que no les intenta "minimitzar". "No hagués hagut de passar res si tothom hagués complert amb la seva obligació. Qui és el responsable? Qui anima la gent a anar a un lloc quan sap que és il·legal i quan hi ha un jutge que dona l'ordre d'impedir-ho", ha argumentat Millo. El delegat també ha explicat que li va demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que reconvertís el referèndum amb una manifestació.

"Lamento profundament el que ha passat, no hauria d'haver passat i estic molt emprenyat amb els qui ho han provocat", ha etzibat Millo dirigint-se al Govern.

Millo també ha criticat l'actuació dels Mossos perquè, segons ell, no van complir el compromís de tancar els col·legis electorals i es va primer la "línia política per sobre el criteri professional". En aquest context, ha assegurat que la delegació del govern espanyol ha rebut trucades d'agents dels Mossos "avergonyits" amb l'actuació de la policia catalana de l'1-O i que han demanat passar-se a la policia espanyola perquè "no els agrada tenir una ordre judicial i no complir-la".

El delegat del govern espanyol també ha demanat que des de les autoritats catalans "es deixi d'instigar l'odi contra persones professionals" en referència a les concentracions davant dels hotels on s'allotgen els agents. Ha reiterat les disculpes per allò que no s'hagi pogut fer bé i ha garantit que si alguna persona no ha actuat bé "haurà de rendir comptes".