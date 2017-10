Els ministres d'Economia de la Unió no preveuen tractar la independència

Els ministres d'Economia i Finances de l'eurozona i de tota la Unió Europea (UE) celebren reunions dilluns que ve i dimarts, respectivament, en què no preveuen abordar oficialment la situació a Catalunya i el seu possible impacte econòmic, segons van indicar ahir diverses fonts europees.

La situació catalana no figura a l'agenda dels ministres, insisteixen aquestes fonts, que consideren improbable que l'assumpte s'inclogui a última hora en el debat oficial.

«Sempre hi ha la possibilitat d'incloure alguna cosa en l'agenda com» altres assumptes «si hi ha interès per part d'algú, així que no excloc aquesta possibilitat, però no crec que sigui molt probable», va assenyalar un alt càrrec europeu, que ha precisat que la presidència estoniana del consell de ministres de la UE no proposarà que es debati. «No és un tema que es discuteixi a l'Eurogrup. He llegit el que ha dit el ministre espanyol d'Economia sobre el sector financer i no tinc res a afegir-hi. Tota la resta és pura especulació», va dir un altre alt funcionari.

El ministre d'Economia espa-nyol, Luis de Guindos, va afirmar en una entrevista a Bloomberg que els bancs CaixaBank i Sabadell són entitats solvents i que els seus directius saben com actuar per protegir els seus clients.

Fonts del ministeri d'Economia insisteixen que la situació a Catalunya no està en l'agenda dels ministres europeus, ni és previst que s'hi inclogui, però admeten que podria colar-se en les converses en els «passadissos».