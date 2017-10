«És un moviment normal dels bancs, que ja el preveien»

El que va anunciar ahir el Banc Sabadell és un moviment normal dels bancs i forma part de l'aliança BCE-Estats-Banca Comercial. Una hipotètica Catalu-nya independent quedaria fora de la UE i quedaria fora també de l'eurozona. Per tant, desapareixen les condicions privilegiades de finançament il·limitat a cost zero amb el BCE, tenint línia directa amb el banc emissor. El finançament de La Caixa i el Banc Sabadell, amb seu a Barcelona, vindria a través de les sucursals a la resta de l'Estat espanyol, que sí que continua a la UE, que sí que continua a l'eurozona i que sí que continua amb finançament il·limitat a cost zero de manera privilegiada. Per tal de continuar amb la situació tan avantatjosa que tenen ara, La Caixa desplaça la seu social a Balears i el Sabadell a Alacant.

És un moviment que pot formar part d'un pla de contingències normal o d'una estratègia de pressió a la Generalitat per evitar la DUI. No sent un amant de les teories conspiratives, m'inclino a pensar que és un moviment normal, que ja tenien previst, davant la possibilitat d'una Catalunya independent.