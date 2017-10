Vila demana «precipitar» un «alto el foc» entre els governs català i espanyol

Santi Vila, conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, va demanar ahir «precipitar» un «alto el foc» entre els governs català i espanyol. En declaracions a l'ACN, el conseller va demanar serenitat i va fer una crida a «fer possible un marc de diàleg i negociació».

En aquest mateix sentit, el titular de la cartera d'Empresa i Coneixement va considerar que cal «trobar la manera de no perjudicar en cap cas l'economia i la societat», i a més es va mostrar partidari que «les veus que estan demanant diàleg i moderació s'imposin als sectors més extremistes» d'aquí al proper dilluns.

En un article publicat al diari Ara també ahir, el conseller ja va apostar per «donar una última oportunitat al diàleg», i va demanar que tant Catalunya com també l'estat es comprometin «per un temps» a no prendre «noves decisions unilaterals» com la declaració d'independència que dilluns podria declarar el Parlament.

En el seu article el conseller parla, en concret, d'una treva d'uns mesos, temps durant el qual aposta per buscar una «mediació de persones de reconegut prestigi per als dos governs que propiciïn una negociació de bona fe i transparent».