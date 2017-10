Bassa assegura que els canvis de seu social de bancs i empreses «no afectaran les plantilles ni l'economia»

La consellera de Treball i Afers Socials, Dolors Bassa, assegura que els canvis de seu social de bancs i empreses «no afectaran les seves plantilles» ni tampoc comprometran «l'economia catalana».

«La raó social és, simplement, a efectes fiscals», va recordar Dolors Bassa. Amb referència a Banc Sabadell i a CaixaBank, la titular de Treball afirma que, de fet, ja era «previsible» que les dues entitats fessin aquest moviment.

«Tots sabíem que passaria, perquè de fet hem estat parlant-hi, però vivim en un món global i el lloc on hi hagi la seu social no suposa diferència», va afirmar Bassa. A més, en relació amb els dos bancs, la titular de Treball i Afers Socials també va dir que cal «ser conscient» que cap de les dues entitats ha apostat per Madrid per situar-hi la seu social. Bassa creu que els dos bancs han rebut «pressions» que els han dut a fer el canvi de domicili fiscal.

Pel que fa a les empreses que dubten si marxar, la consellera fa una crida a la «confiança absoluta» en el cas que alguna firma traslladi la seva seu social fora de Catalunya. La consellera va recordar que aquests darrers anys també hi ha hagut «empreses privades compromeses amb Catalunya» que han traslladat la seu social. I que això no ha afectat. «Tenim una economia estable i que va bé», va concloure la consellera, que va fer aquestes declaracions després de visitar Verges.