Bonvehí escriu una carta a Fonollosa en solidaritat amb els veïns colpejats l'1-O

El diputat i coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, ha escrit una carta oberta al poble de Fonollosa (del qual va ser alcalde) per expressar la seva solidaritat amb els veïns colpejats per la Guàrdia Civil durant el referèndum. En la carta (que podeu llegir íntegra a l'edició digital de Regió7), Bonvehí assegura que l'1-O «Fonollosa i Catalunya (...) ens vam guanyar el dret a tenir un Estat». Bonvehí, ara resident a Manresa, afirma que «exercir la violència física contra gent pacífica que fa cua per votar, no és propi d'un estat democràtic», i conclou que «alguns, com els que van anar diumenge a Fonollosa, ens volen enterrats, però com diu aquests dies el President Puigdemont, no saben que som llavor, i la llavor és futur, i el futur és esperança. Gràcies, Fonollosa».