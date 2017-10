CaixaBank trasllada la seva seu social a València i Gas Natural se l'emporta a Madrid

CaixaBank va decidir ahir traslladar la seva seu social a València per la incertesa política a Catalu-nya, una mesura que han adoptat també la multinacional Gas Natural Fenosa, que portarà el seu domicili a Madrid, i d'altres empreses catalanes com Dogi, Banc Mediolanum, Arquia Banca i Service Point. La possibilitat que el Parlament aprovi una DUI està provocant una fugida de companyies, la majoria cotitzades, que opten per moure la seva seu social fora de Catalunya per garantir que seguiran estant sota l'empara dels ens regulatoris europeus davant de qualsevol possible escenari.

CaixaBank va reunir ahir el seu consell d'administració en sessió extraordinària per adoptar aquest canvi, emparant-se en el reial decret llei que va aprovar ahir mateix el Consell de Ministres i pel qual s'elimina el requisit de sotmetre un trasllat d'aquest tipus a la junta d'accionistes. Encara que des d'ahir s'especulava la possibilitat que el trasllat fos a Palma de Mallorca, pels vincles originaris de l'entitat amb Balears, finalment el consell va decidir per unanimitat portar el domicili a València, d'on era originari Banc de València, entitat que CaixaBank va adquirir el 2013. La nova seu social serà ubicada al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, de València, antiga seu de Banc de València.

Amb aquesta mesura, l'entitat persegueix «protegir els interessos dels clients, accionistes i empleats, i garantir la permanència de l'entitat a la zona euro sota la supervisió del Banc Central Europeu (BCE)» davant una eventual independència. «La continuïtat a la zona euro garanteix a CaixaBank seguir disposant d'òptimes condicions de finançament per mantenir el flux de crèdit a famílies i empreses a Catalunya i a la resta d'Espanya, així com preservar la integritat dels dipòsits dels seus clients», va destacar l'entitat.

També el consell de l'energètica Gas Natural Fenosa es va reunir ahir a la tarda d'urgència per aprovar el trasllat «temporal» de la seva seu social a Madrid. Actualment, la seu social d'aquesta multinacional és a la plaça del Gas, 1, de Barcelona, on també té els seus serveis centrals, i ara passarà a ser a l'avenida de San Luis, 77, de Madrid, on hi ha les oficines de Gas Natural a la capital espanyola, en les quals treballen unes 1.600 persones.

En un comunicat, l'empresa va justificar la seva decisió per «la situació política i social que està vivint les últimes setmanes Catalunya i a causa de la inseguretat jurídica que això genera».

Així, després de la decisió d'ahir del Banc Sabadell de traslladar la seva seu social a Alacant, ja són tres les cotitzades catalanes de l'Íbex que han traslladat les seves seus fora de Catalunya, encara que totes elles mantenen els seus serveis centrals a Catalunya i han deixat clar que aquest canvi de domicili social no implica moviments de plantilla.

Gas Natural Fenosa és la primera companyia catalana no financera per volum de facturació, mentre que CaixaBank és la primera entitat financera a Catalu-nya i una de les més importants del mercat espanyol, amb una xarxa de més de 5.400 oficines, 9.400 caixers, 15,8 milions de clients i més de 37.000 empleats al mercat ibèric.

La inestabilitat política dels darrers dies ha portat diverses empreses catalanes a traslladar la seva seu fora de Catalunya o a plantejar-se aquesta opció en cas de DUI. Així ho han fet també Banc Mediolanum, Arquia Banca, Oryzon, Dogi, Naturhouse i Derby Hotels, mentre que altres companyies com Freixenet, Catalana Occident i Renta Corporación obren la porta a adoptar una decisió d'aquest tipus en funció dels esdeveniments polítics.

Precisament, el decret llei de mesures urgents en matèria de mobilitat dels operadors econòmics dins del territori estatal, que va ser aprovat ahir pel govern central, simplifica el tràmit de canvi de seu, cosa que facili-tarà la sortida de Catalunya de les empreses que així ho decideixin.