L'amistat per sobre la política: La història de la foto viral de les estudiants de Figueres

Va ser una de les fotos virals de la setmana passada. La imatge d'un grup de sis noies, tres d´elles amb l´estelada i tres amb la bandera espanyola a l´espatlla al Monturiol de Figueres camí de la manifestació d´estudiants de dijous, va ser compartida milers de vegades a Facebook i Twiter.

Moltes d´aquestes persones han considerat que es tractava del millor exemple de "normalitat i convivència" que és viu, majoritàriament, a Catalunya, en contra de la visió que s´està donant a través de molts mitjans tradicionals i les mateixes xarxes.

Les protagonistes estudien en un centre de Figueres. Es diuen Karen, Sandra, Joanna, Cristina, Carol, Alex, Anna, Júlia, Marina, Sara, Aína i Emma. Aquesta setmana han estat entrevistades al programa 'El Intermedio' de La Sexta.

En aquest programa han explicat que "l'amistat no té res a veure amb la política". Defensen punts de vista diferents, però ho fan juntes. Per això van decidir anar totes a la manifestació de la setmana passada. Reconeixen que de vegades no és fàcil i que aquell dia "un grup de independentistes van treure un encenedor per cremar les banderes espanyoles". "No volem anar amb vosaltres perquè esteu ofenent a algunes del nostre grup i això no ens agrada", els van retreure les amigues independentistes a aquest grup.