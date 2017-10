Millo es disculpa per les càrregues policials però en culpa el Govern

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va demanar ahir disculpes en nom dels agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil per les «possibles conseqüències» de les càrregues policials de l'1-O, però va assenyalar el Govern com a responsable d'haver «provocat» la situació. «Ho lamento moltíssim i demano excuses perquè no voldria que li passés a cap persona que hagi de ser atesa o haver patit una lesió», va dir Millo en una entrevista a Els Matins a TV3. Tot i això, va acusar el Govern i el President Carles Puigdemont d'animar els ciutadans a anar a votar quan sabia que hi havia una ordre judicial per impedir-ho. D'altra banda, va considerar que els Mossos hauran d'actuar si se celebra al Parlament el ple suspès pel Tribunal Constitucional perquè, «amb tota probabilitat», rebran una ordre judicial.

Millo va lamentar que el Govern animés els ciutadans a anar a votar, conscient d'una sentència que deia que no es podia fer i d'una ordre a la policia perquè s'impedís. En aquest context, va afirmar que no hi ha ningú que anés als col·legis que tingui «responsabilitat de res» i va acusar directament el Govern d'haver provocat la situació.

Segons Millo, l'objectiu de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil «no era anar en contra de les persones» i va indicar que dels 2.230 col·legis electorals hi va haver incidències en 30, i que en 13 es va actuar amb un «criteri professional». Va explicar que en aquests 13 casos els agents es van trobar amb dos tipus de situacions: una barrera humana que els impedia l'accés o bé que eren dins els locals però la gent concentrada no els deixaven sortir. «Si consideren que la seva integritat física està en perill han de fer ús de la força», va justificar.



Demanen la seva destitució

Davant d'aquesta petició de disculpes, sindicats de Policia han demanat que es destitueixi Enric Millo, tot assenyalant que ells només seguien directrius polítiques, i van acusar de deslleialtat la cúpula dels Mossos d'Esquadra.