Moody's creu que Catalunya tindria tancat l'accés al finançament exterior

L'agència Moody's dóna per fet que si s'arribés a produir la independència de Catalunya, el nou Estat tindria tancat l'accés al finançament exterior i la possibilitat de finançar-se en els mercats majoristes, almenys fins que la incertesa inicial es dissipés. Aquestes dificultats considera que es traslladarien a molts altres emissors de deute, inclosos els bancs, les asseguradores i les empreses no financeres, segons un comunicat enviat ahir. Amb tot, Moody's manté que Catalunya continuarà sent part d'Espanya i no es convertirà en un Estat independent.