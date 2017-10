Nou morts i danys materials quantiosos a Alemanya i Polònia pel temporal Xavier

Almenys set persones han mort a Alemanya i dues més a Polònia pel temporal Xavier, que ha causat també més de 60 ferits i quantiosos danys materials en els dos països. Segons el Servei Meteorològic Alemany, ahir a la tarda el pitjor del temporal ja havia passat i tan sols quedaven alguns punts costaners del nord-oest del país amb nivell d'alerta 3, sobre un màxim de 4, tot i que les pluges intenses i els vents forts persistien en la meitat del territori.

«Al nord i l'est d'Alemanya hi va haver un fort temporal, volem agrair a tots els que han treballat per reparar les destrosses i recordem les set persones que hi van morir», va assegurar Ulrike Demmer, viceportaveu del govern alemany, que va agrair la feina dels equips d'emergència.

Totes les morts a Alemanya –on a més 24 persones van resultar ferides– van tenir un element comú, la caiguda d'arbres o branques sobre vianants o persones que circulaven en vehicles durant els moments de més intensitat del temporal Xavier, que va arribar a assolir ratxes de vent de 125 quilòmetres per hora.