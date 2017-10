Puigdemont compareixerà dimarts al Parlament pels resultats de l'1-O

La compareixença del President català, Carles Puigdemont, al Parlament per informar de la situació política després de l'1-O serà dimarts a les 6 de la tarda, segons van acordar la mesa i la junta de portaveus.

Fonts de Junts pel Sí van asseverar, en sortir de la reunió, que l'únic punt del dia és la compareixença del President, encara que la CUP va indicar, en roda de premsa, que el ple ha de servir per ratificar els resultats del referèndum i declarar la independència.

Sobre el paper, la compareixença de Puigdemont, tal com es va sol·licitar, només és per «informar de la situació política actual», sense menció a la Llei de referèndum suspesa pel TC, ni a l'1-O ni a una eventual declaració unilateral d'independència.

En tot cas, dins la reunió de la junta de portaveus, els grups contraris a la independència han advertit la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que si el mateix dimarts s'alterés l'ordre del dia per incloure-hi una declaració unilateral d'independència està obligada a paralitzar el ple, segons van explicar fonts de l'oposició.

Davant d'aquesta apel·lació, Forcadell va evitar concretar què farà i els diputats de l'oposició van demanar que la seva resposta constés en acta, segons les mateixes fonts.



«Oportunitat històrica»

El diputat de la CUP Carles Riera considera que el ple de dimarts és una «oportunitat històrica i un moment clau» per exercir «l'autodeterminació» al Parlament després de l'1-O, i en aquest sentit va afirmar que la intenció dels cupaires és que en aquest ple es declari la independència.

El portaveu parlamentari de CSQEP, Joan Coscubiela, va assegurar que el seu grup parlamentari s'oposarà no només a alterar l'ordre del dia del ple de dimarts sinó també «clarament» a una declaració d'independència, «encara que estigui disfressada d'una altra cosa». Ciutadans va demanar la compareixença al Parlament del conseller d'Empresa, Santi Vila, perquè doni explicacions sobre la «sortida de moltes empreses» de Catalunya.

El president del PPC, Xavier García Albiol, va instar ahir el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, que compareguin de forma «urgent» abans de dilluns per renunciar a la declaració unilateral d'independència (DUI). Va considerar que davant «aquesta inseguretat econòmica que pot acabar passant factura greu», i davant una situació, «no de pànic, però sí de molta preocupació, ha arribat el moment que el President i el vicepresident no esperin ni un minut més a sortir a tranquil·litzar la població».

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, confia que la decisió del President Puigdemont d'endarrerir a dimarts la seva compareixença «s'aprofiti per guanyar temps per al diàleg». També va apel·lar al fet que Puigdemont dimarts «sigui fidel a la literalitat de la seva petició de compareixença», que és textualment «informar de la situació política», i va demanar que el ple sigui «una oportunitat per al diàleg i per trobar punts de trobada entre diferents grups».