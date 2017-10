Alerta a la costa dels EUA per l'arribada de l'huracà Nate des del golf de Mèxic

L'imminent arribada -des del golf de Mèxic- de l'huracà Nate al litoral nord-americà ahir va posar en alerta les autoritats i la població de Louisiana, Alabama i Mississipí, on s'espera que arribi avui com un cicló de categoria 2. L'amenaça que suposa el Nate, que d'acord amb el Centre Nacional d'Huracans (CNH) dels EUA presenta vents màxims sostinguts de 150 quilòmetres per hora, va motivar que les autoritats dels tres territoris declaressin l'estat d'emergència i l'evacuació de zones costaneres de poca altitud sobre el nivell del mar.

El president nord-americà, Donald Trump, va emetre una declaració d'emergència per a Louisiana, que permet el desplegament d'assistència federal cap a aquest estat, tal com va dir el mateix mandatari a Twitter i va comunicar via telefònica al governador de l'Estat, John Bel Edwards. L'extrem sud-est d'aquest estat, prop de la desembocadura del riu Mississipí, estava especialment alerta davant la previsió que l'ull de l'huracà toqui terra en aquesta àrea, on encara tenen molt present a la memòria els efectes del cicló Katrina, que el 2005 va causar la mort de més de 1.800 persones. Centenars de residents d'aquestes zones estan sota ordre d'evacuació obligatòria.