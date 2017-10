La Caixa acorda traslladar la seva Fundació a Palma i Agbar porta la seva seu a Madrid

La Fundació Bancària La Caixa va acordar traslladar de Barcelona a Palma de Mallorca la seu social tant d'aquest organisme com de CriteriaCaixa, la societat de la qual és accionista únic i que gestiona el patrimoni de l'entitat, «mentre es mantingui la situació actual a Catalunya». Per la seva banda, la Societat General d'Aigües de Barcelona (matriu d'Agbar) també s'ha sumat a les empreses que traslladen la seva seu fora de Catalunya, en aquest cas, a Madrid.

Pel que fa a la Caixa, la Fundació que presideix Isidre Fainé va informar que el nou domicili social d'aquestes dues entitats estarà situat a la plaça Weyler, 3, de Palma, amb la finalitat de «preservar els seus interessos empresarials i socials, així com la seva operativa normal».

Aquesta decisió, assegura la Fundació La Caixa, «té un caràcter temporal», i no implica el trasllat de persones ni de centres o serveis corporatius, que seguiran operant com fins ara amb normalitat.



El grup completa la fugida

Abans-d'ahir, CaixaBank, banc participat per CriteriaCaixa, també va anunciar que traslladava la seva seu social de Barcelona a València davant la possibilitat que el Parlament català faci una declaració unilateral d'independència, i ahir el seu consell d'administració va ratificar la decisió.

La Fundació Bancària La Caixa gestiona de forma directa l'Obra Social, que es finança amb els dividends obtinguts de CriteriaCaixa, i disposa aquest any d'un pressupost de 510 milions d'euros, principalment per a activitats socials, educatives, culturals, d'investigació i emprenedoria. És la primera fundació privada d'Espanya i la tercera fundació més important del món per volum d'actius, darrere de la creada per Bill i Melinda Gates i de Wellcome Trust.

Cada any promou més de 50.000 iniciatives, de les quals es beneficien prop de 10,5 milions de persones. CriteriaCaixa, per la seva banda, és la societat holding d'inversions no cotitzada que gestiona el patrimoni de la Fundació Bancària, i disposa d'una cartera feta de participacions accionarials en sectors estratègics com ara el bancari, l'energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci immobiliari.

En la cartera bancària de Criteria figuren entitats com CaixaBank, el grup financer Inbursa o el BEA (Bank of East Asia), i en l'àmbit no financer posseeix participacions en empreses com Abertis, Gas Natural Fenosa, Suez, Saba o el grup de telecomunicacions Cellnex.