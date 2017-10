Catalunya en Comú creu que la DUI seria un error

El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha assegurat que una DUI el proper dimarts al Parlament seria un error: "Creiem que en aquests moments fa falta ser molt estratègics i aplicar la màxima intel·ligència política possible", ha remarcat Domènech aquest diumenge després de la reunió de la coordinadora nacional de Catalunya en Comú. "No s'han de crear escenaris que puguin afavorir a tots aquells que estan pensant i desitjant una intervenció de les institucions catalans i més enllà", ha reflexionat en veu alta el coordinador general de Catalunya en Comú, que ha demanat al Govern "que treballi pensant en el 80%" aplegat a favor del dret a decidir. "És un moment de lluita per aconseguir l'àmplia majoria que s'ha expressat als carrers de tot Catalunya. L'1-O es va expressar la força política i democràtica absolutament desbordant dels catalans i catalanes", ha valorat Domènech.

"Per tant, entenem que no és el moment d'anar cap a una DUI", ha insistit el coordinador general de Catalunya en Comú. "El poble de Catalunya ha mostrat històricament una capacitat estratègica i una intel·ligència enorme per fer front a l'adversitat en moments de repressió i contra les llibertats fonamentals", ha manifestat Domènech. "I això és el que s'hauria de valorar en aquests moments", ha reblat el coordinador de Catalunya en Comú, que també ha volgut opinar sobre les manifestacions de dissabte a favor del diàleg entre govern català i govern espanyol. "Nosaltres donem ple suport a les iniciatives sorgides des de partits i societat civil a favor de la mediació per desbloquejar la situació. I les agraïm especialment", ha manifestat Domènech, que ha volgut recordar però que la resposta 'habitual' del govern de Rajoy és sempre la mateixa: "Davant aquesta afirmació de sobiranies, el PP ha actuat intervenint l'autogovern i reprimint els drets i les llibertats democràtiques", ha lamentat el coordinador de Catalunya en Comú.