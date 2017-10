Catalunya passa de 10 caixes a cap amb seu social al territori

Catalunya ha passat en només una dècada de tenir un total de deu caixes d'estalvis a ser una comunitat que no té la seu social de cap banc, encara que tant CaixaBank com el Sabadell mantindran els seus serveis centrals a Catalunya. La reordenació del mapa bancari com a conseqüència de la crisi, principalment, i la hipòtesi que el Parlament pugui fer una declaració unilateral d'independència han estat els catalitzadors d'aquesta decisió.