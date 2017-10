La comissió per a la mediació demana excloure la unilateralitat

La comissió independent per a la mediació, el diàleg i la conciliació, impulsada pel Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, va demanar ahir al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aturi qualsevol decisió que augmenti la tensió política i que exclogui passos «unilaterals».

Puigdemont va reunir-se ahir al Palau de la Generalitat amb aquesta comissió, encapçalada per la degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Maria Eugènia Gay.

Després de la reunió, que va durar una hora, no hi va haver declaracions ni de la comissió ni del Govern, com estava previst inicialment.

Fonts de les parts van justificar l'anul·lació de la roda de premsa perquè volen actuar amb «discreció» perquè el projecte tingui continuïtat i van limitar-se a assenyalar que la trobada va anar bé.

En tot cas, l'ICAB va emetre un comunicat en el qual explica que la comissió ha traslladat a Puigdemont que «és imprescindible aturar urgentment totes les decisions polítiques que augmentin la tensió política existent entre el govern central i el català».

La comissió considera «imprescindible» trobar una sortida a la situació actual «basada en el diàleg i en la conciliació», des del convenciment que qualsevol decisió sobre el futur de Catalunya ha de passar per «una solució pacífica i consensuada».