La convocatòria mobilitza 20 persones a Manresa

? A Manresa, la concentració ha estat anecdòtica. Vint persones es van concentrar davant de l'Ajuntament. Els concentrats, que portaven samarretes blanques, deien no sentir-se representats pels polítics i demanaven diàleg als responsables de la Generalitat i el govern espanyol. També van afirmar tenir temor per expressar les seves idees i deien que a la regió central no és defensar idees contràries a la independència.