Felipe González aposta per aplicar l'article 155 i critica Rajoy per «no actuar»

L'expresident del govern espanyol Felipe González va assegurar ahir que ell hauria suspès el Govern català per violentar la Constitució i l'Estatut de Catalunya després d'aprovar les lleis de transitorietat i del referèndum, i que hauria intentat evitar la via judicial com a resposta.

González va realitzar aquestes declaracions en una trobada amb periodistes a Berlín, on participa en el 25è aniversari de la mort de l'excanceller socialdemòcrata alemany Willy Brandt.

L'expresident espanyol va criticar Mariano Rajoy per no actuar i va considerar que no hi ha motius per sol·licitar una mediació internacional: «Jo hauria suspès els responsables que han violentat la Constitució i l'Estatut d'autonomia en les seves funcions i hauria intentat excloure la via penal».