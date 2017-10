El grup de líders internacionals The Elders demana diàleg i una resolució pacífica del conflicte català

El grup de líders internacionals que formen The Elders –Els Majors en anglès- han demanat «diàleg» i una «resolució pacífica» del conflicte català.

L'entitat -fundada per Nelson Mandela i de la qual formen part Kofi Annan, Ban Ki-Moon, Marti Ahtisaari, Gro Harlem Brundtland, Jimmy Carter o Desmond Tutu-, ha mostrat la seva «profunda preocupació» davant la recent «confrontació violenta» a Catalunya i ha reclamat a «totes dues parts» a buscar una «pacífica resolució» del conflicte «a través del diàleg».

En aquest sentit, han reclamat a les «dues parts» que deixin d'utilitzar llenguatge i accions «divisives» i «incendiàries».

The Elders assegura haver «aplaudit» el «progrés» efectuat per l'Estat espanyol des de la transició democràtica l'any 1975 i creu que aquest «assoliment» no pot ser «posat en risc». «El potencial econòmic i les repercussions socials d'una prolongada crisi no han de ser subestimades», apunten en un comunicat.

«La crisi constitucional que està apareixent a Espanya demana consulta i no confrontació. Reclamo al govern espanyol i al govern regional de Catalunya que renovin el seu compromís de resoldre el conflicte a través del diàleg. Han de trobar una sortida pacífica a aquesta crisi», ha assegurat l'actual president del grup, l'exsecretari general de les nacions Unides, Kofi Annan.