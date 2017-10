Inmobiliaria Colonial convoca consell administració aquest dilluns per valorar el canvi seu

La immobiliària Colonial ha convocat per demà un consell d'administració de caràcter extraordinari per «pronunciar-se sobre un possible canvi de seu» davant la situació política de Catalunya.

Segons han informat a Efe fonts de la companyia immobiliària, la reunió ha estat convocada a la tarda per poder donar a conèixer la seva decisió una vegada hagi tancat la borsa espanyola.

Colonial valorarà durant la reunió si li convé canviar la seva seu social de Barcelona i portar-la fora de Catalunya per eludir possibles inestabilitats davant la possibilitat que el Govern català faci una declaració unilateral d'independència, tal com ja han decidit altres grans empreses catalanes, com CaixaBank, la Fundació Social La Caixa i Criteria, el Banc Sabadell, Gas Natural o la matriu d'Agbar.