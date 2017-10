Puigdemont assegura que no té cap mena de contacte amb Madrid

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegura no tenir cap mena de contacte amb el govern central. Ho afirma al reportatge que el programa de TV3 30 minuts emetrà aquest vespre. En ell, el cap de l'executiu català assegura que «fa temps que no tenim contacte perquè ells defugen parlar d'aquest tema. Ells voldrien que d'aquest tema no se'n parlés, i estan disposats a parlar si no parlem d'això». En aquesta línia, Puigdemont sosté que «el que està passant a Catalunya és real, ens agradi o no. Són milions de persones que han votat, que volen decidir, hem de parlar d'això». Al mateix reportatge també intervé el delegat del govern, Enric Millo, que fa una aposta pel consens sempre i quan la Generalitat cedeixi. «Jo em pregunto, per què la solució d'un conflicte ha de ser un referèndum? És la síndrome del 50 més 1. Hi ha vencedors i vençuts, guanyadors i perdedors. L'endemà, què hem arreglat? El conflicte segueix allà. Sóc partidari de buscar una fórmula de consens. Dialogar molt, buscar punts de conneixó, cedir tots una mica».