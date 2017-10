Serrat demana als Governs espanyol i català «que parlin o s'apartin»

El cantant Joan Manuel Serrat ha demanat als Governs espanyol i català «que parlin» o que s'apartin «i deixin que siguin uns altres els que ho facin», segons ha afirmat en un discurs a la ciutat argentina de Rosario.

«Creient en les autoritats espanyoles i catalanes els demano que parlin encara que no sàpiguen de què. Que parlin encara que no tinguin res a dir-se, perquè mai es parla prou quan hi ha voluntat de solucionar coses, o apartin-se i deixin que siguin uns altres els que ho facin», ha declarat Serrat el dissabte en un discurs a la Universitat Nacional de Rosario, segons han recollit avui mitjans argentins.

Després de rebre el títol Honoris causa de la institució, l'artista català va criticar tant a la Generalitat com a l'Executiu central, al que ha demanat que, «encara que sigui per una vegada, prengui la iniciativa política i en lloc de manar contra la ciutadania a les forces públiques, mostri voluntat de conversar amb les forces polítiques catalanes».

Pel que fa al Govern autonòmic, ha exigit que «abandoni la seva actitud sectària i proselitista» i que, abans d'«enviar a tots els catalans als llimbs de la terra promesa de la independència», els expliqui «els costos que representarà anar al cel».

Serrat ha recordat que es va mostrar contrari al referèndum del passat diumenge «per les maneres, la precipitació amb la qual es va fer i la forma en què es va aprovar en tràmit d'urgència», encara que també ha censurat que «el Govern espanyol no va tenir millor resposta que tirar gasolina al foc».

«Com deia la meva mare: Entre tots la van matar i ella sola es va morir», ha dit el cantant, sobre la situació «de crispació, d'incertesa» que els catalans «no es mereixen viure».

«Tirant-se mútuament les culpes d'un conflicte que no resolen van passant els dies, s'agreugen les situacions i es provoca una fractura entre diverses parts de la societat catalana que s'ha caracteritzat històricament per viure sempre entre aquests magnífics valors que són el seny i l'arravatament», ha resumit.

Finalment, Serrat ha remarcat que el que es viu a Catalunya és «un fracàs», i ha citat a l'intel·lectual Joan Fuster per afirmar que «un fracàs mai s'improvisa, es construeix».