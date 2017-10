Zoido critica Millo després de demanar disculpes per l'actuació policial

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va desautoritzar ahir les disculpes del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, per la violència policial exercida contra moltes persones que el passat 1 d'octubre van participar en el referèndum. Zoido va afirmar: «No hi ha ningú en el govern espanyol que no doni suport a les actuacions de la policia».

El ministre d'Interior va fer una visita als agents de la policia i la guàrdia civil desplegats als municipis de la Jonquera i Sant Climent, a l'Alt Empordà. En aquestes instal·lacions de Sant Climent resideixen des de fa dies 254 agents d'unitats de GRS i els GAR de la Guàrdia Civil, que van ser expulsats d'hotels de Calella després de les pressions veïnals. A ells s'uniran aquesta nit 300 agents més de l'institut armat.