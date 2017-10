Abertis acorda traslladar la seva seu social a Madrid

La multinacional catalana Abertis se suma a la vintena d'empreses que han decidit traslladar la seva seu fora de Catalunya. El consell d'administració de la companyia presidida per Salvador Alemany ha acordat per unanimitat canviar de domicili social: de l'avinguda Pedralbes de Barcelona; cap al passeig de la Castellana de Madrid, on hi ha un edifici corporatiu de la companyia. El canvi és temporal, mentre duri "la inseguretat jurídica generada per l'actual situació política a Catalunya", tal com exposa l'empresa en un comunicat. "La decisió s'adopta per mantenir l'operativa normal de la companyia i amb l'objectiu de protegir el conjunt dels interessos generals de la mateixa", resa el text. El trasllat no afecta les societats del grup que presten els serveis exclusivament a Catalunya.

Diverses empreses de l'òrbita del grup La Caixa han fet un canvi de seu: CaixaBank, Fundació la Caixa, Gas Natural i Agba. Cellnex, de la qual Abertis és accionista majoritari, també celebrarà properament un consell d'administració per valorar un canvi de domicili social. Excepte Grifols, totes les empreses catalanes que cotitzen a l'Ibex 35 tenen previst o estan valorant un canvi de seu de forma imminent.

Abertis va traslladar la seva seu corporativa l'abril del 2015 a l'avinguda de Pedralbes. Fins aleshores, la seu era a la Zona Franca. Així, s'acostava a l'eix financer i comercial de l'avinguda Diagonal de Barcelona. Dos anys i mig més tard, la multinacional torna a canviar, però aquest cop empesa per la possibilitat que Catalunya tiri endavant una declaració d'independència.

Paral·lelament, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha donat llum verd aquest mateix dilluns a l'oferta pública d'adquisició (opa) de la italiana Atlantia sobre el 100% d'Abertis. La companyia controlada per la família Benetton ofereix 16,5 per acció, per sobre dels 17,2 euros amb que va tancar Abertis divendres. Per la seva part, ACS va fer públic que estudiava presentar una contraopa, si bé encara no l'ha confirmada. La companyia catalana ha tancat la sessió borsària aquest dilluns amb una alça del 0,49%.

L'operador d'infraestructures va guanyar durant el 2016 un total de 796 milions d'euros, cosa que va suposar un descens del 58% en relació amb el 2015. Durant el primer trimestre del 2017, els últims resultats que hi ha disponibles, va obtenir un benefici net de 415 milions d'euros, un 18,63% menys que en el mateix període de l'any passat.

Abertis es va fundar el 2003 arran de la fusió d'Acesa i Áurea i els seus orígens es troben en la construcció, gestió i explotació de les primeres autopistes de peatge a Espanya. Actualment, és l'operador líder mundial en la gestió d'autopistes. Concretament, opera 8.650 quilòmetres en 14 països d'Europa, Amèrica i Àsia i té més de 15.000 col·laboradors. El seu creixement i la seva rendibilitat han situat la companyia en la primera línia de la gestió de projectes d'infraestructures. El 2006, va adquirir la concessionària Sanef, el 2009 van començar un procés de compra d'autopistes a Espanya i Xile, i posteriorment el 2011 a Puerto Rico i el 2012 a Brasil.