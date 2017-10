Abertis decidirà avui si trasllada la seu social fora de Catalunya

El grup d'infraestructures Abertis celebrarà avui un consell d'administració extraordinari en el qual s'estudiarà traslladar la seva seu social fora de Catalunya, segons van informar a Efe fonts del mercat.

També Cellnex, l'accionista majoritari de la qual és Abertis, celebrarà demà un consell d'administració extraordinari per analitzar la situació de Catalunya i el seu possible canvi de seu, segons van confirmar a Efe fonts pròximes a la companyia.

Encara que les dues empreses no han volgut fer comentaris al respecte, els consells se celebraran després que ahir el principal accionista d'Abertis, CriteriaCaixa, amb el 22,25 % de la companyia, anunciés el trasllat temporal de la seva seu a Palma de Mallorca «mentre es mantingui l'actual situació a Catalunya».

Abertis es troba ara a l'espera que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) doni el vistiplau al fullet d'opa de la italiana Atlantia.



Fuga d'empreses

Durant aquesta darrera setmana, una quinzena d'empreses, entre elles CaixaBank, Gas Natural Fenosa i Banc Sabadell, han anunciat que traslladen les seves seus socials fora de Catalunya davant la incertesa jurídica que ha generat el procés independentista, situació que podria agreujar-se en els pròxims dies davant la possibilitat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, faci una declaració unilateral d'independència.

Per la seva part, la immobiliària Colonial ha convocat per avui un consell d'administració de caràcter extraordinari per «pronunciar-se sobre un possible canvi de seu» davant la situació política de Catalunya.

Segons van informar ahir a Efe fonts de la companyia immobiliària, la reunió ha estat convocada a la tarda per poder donar a conèixer la seva decisió una vegada hagi tancat la borsa espanyola.

Colonial valorarà durant la reunió si li convé canviar la seva seu social de Barcelona i portar-la fora de Catalunya per eludir possibles inestabilitats davant la possibilitat que el govern català faci una declaració unilateral d'independència, tal com ja han decidit altres grans empreses catalanes en els darrers dies.