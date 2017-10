Els bascos són els que van perdre menys poder adquisitiu durant la crisi

Tots els treballadors espanyols han perdut poder adquisitiu durant la crisi, si bé aquest menyscapte oscil·la en funció de la comunitat autònoma en què visquin. Els madrilenys són els que més poder de compra han perdut (10,83%), i els bascos, els que menys (2,68%). A Catalaunya, la pèrdua del poder adquisitiu entre els anys 2008 i 2015 va ser del 10,09 per cent, tot i que va ser la comunitat autònoma on va créixer més la inflació, amb el 10,53 per cent.

En general, els treballadors espanyols gairebé han recuperat el seu nivell salarial previ a la crisi, ja que els sous han experimentat una retallada del 0,06% entre 2008 i 2015, segons les dades que proporciona l'Índex de Preus del Treball (IPT) que va publicar la setmana passada l'Institut Nacional d'Estadística (INE). No obstant això, el cost de la vida ha anat en augment i, segons l'Índex de Preus de Consum (IPC), la inflació va registrar un increment del 8,48% entre el desembre del 2008 i el desembre del 2015.



Per sobre de la mitjana

Tots dos indicadors reflecteixen que els treballadors de l'àmbit espanyol van experimentar una pèrdua de poder adquisitiu del 8,53% durant la crisi. Per sobre d'aquesta mitjana estatal se situen els treballadors madrilenys, els salaris dels quals es van retallar el 2,56% durant la crisi, mentre que la inflació acumulada a l'autonomia es va situar en el 8,27%.