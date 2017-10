ERC, PDeCAT i Podem acusen Casado de ser «miserable i irresponsable»

Les declaracions del vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, han despertat les crítiques de partits com ERC i Podem. Casado ha advertit aquest dilluns que si president de la Generalitat, Carles Puigdemont, declara la independència de Catalunya pot acabar "com el que la va declarar fa 83 anys", quan l'expresident de la Generalitat Lluís Companys va ser empresonat i, posteriorment, afusellat pel franquisme. Les reaccions a les paraules de Casado han arribat via Twitter. El líder de Podem, Pablo Iglesias, recorda que Companys va ser torturat i afusellat i acusa Casado de ser "un ignorant o un provocador irresponsable". El portaveu de la formació, Pablo Echenique, s'ha preguntat si les seves declaracions "a banda de ser fastigoses poden ser delicte". Per part d'ERC, el portaveu al Congrés, Joan Tardà, pregunta a Casado si "li fa feliç recordar a un poble indefens com va acabar Companys". I el portaveu adjunt dels republicans, Gabriel Rufián, s'ha limitat a citar-lo en una piulada amb el qualificatiu de "miserable".

En una segona piulada, Rufián assegura que hi ha qui està en contra de l'autodeterminació de Catalunya "simplement perquè està traient les caretes que ells mai es van atrevir a treure".

També ha reaccionat a les declaracions de Casado el diputat del PDeCAT, Sergi Miquel, que ha assegurat que comparar el final de Companys amb el de Puigdemont "implica també comprar el govern del PP amb el de Franco". Miquel l'acusa de ser "un miserable".