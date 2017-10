El grup The Elders demana diàleg i una solució pacífica

Els governs d'Espanya i de la comunitat autònoma de Catalunya han de comprometre's al diàleg per aconseguir una solució a la «crisi constitucional», va afirmar ahir The Elders, un grup de personalitats internacionals creat fa deu anys pel premi Nobel de la pau sud-africà Nelson Mandela.

En un comunicat emès per la seva seu a Londres, The Elders (Els Ancians) va mostrar-se «profundament preocupat» per la recent «confrontació violenta» ocorreguda a Catalunya i va instar les dues parts a aconseguir una «solució pacífica».

Aquest grup ha subratllat que els progressos efectuats per Espanya des de la seva «transició a la democràcia» no han de «posar-se en risc», alhora que ha advertit que no poden subestimar-se les conseqüències «polítiques, econòmiques i socials» que tindrien «una crisi prolongada».

The Elders va insistir que «les dues parts» han de «contenir-se» per evitar «més accions i llenguatge inflamatoris i divisoris».

«La crisi constitucional que s'està desenvolupant a Espanya necessita diàleg, en comptes de confrontació», va declarar en la nota el president d'aquest grup, l'exsecretari general de l'ONU Kofi Annan. Annan va instar el «govern espanyol» i el «govern regional de Catalunya» a renovar el seu compromís per aconseguir una solució a través del diàleg.

«Han de sortir d'aquesta crisi per un camí pacífic», va afegir el president de The Elders.

Aquest grup independent de líders globals, presentat el juliol del 2007 a Johannesburg per Nelson Mandela, defensa valors humanitaris i promou posicions a favor de la pau i la seguretat internacionals.

Entre els seus 14 integrants hi ha tres expresidents llatinoamericans: el xilè Ricardo Lagos, el mexicà Ernesto Zedillo i el brasiler Fernando Henrique Cardoso, aquest últim com a membre emèrit, així com l'últim secretari general de l'ONU Ban Ki-moon, que es va unir al grup el juny passat. Altres membres del grup són l'expresident de Finlàndia i també Nobel de la pau Martti Ahtisaari, la fundadora de l'Associació Dones de l'Índia Ela Bhatt, l'exministre de Relacions Exteriors d'Algèria Lakhdar Brahimi, l'exprimera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, l'expresident dels Estats Units Jimmy Carter i l'activista pakistanesa Hina Jilani.



Una veu independent

The Elders representa «una veu independent, no vinculada als interessos de cap nació, govern o institució», tal com es defineixen a la seva pàgina web. «Creiem que, en qualsevol conflicte, l'important és escoltar a tothom, sense importar com de desagradable o impopular això sigui. Volem actuar amb valentia, parlar de veritats difícils i abordar tabús». Gràcies a la seva distància, el grup pretén «utilitzar la seva independència política per ajudar a resoldre alguns dels conflictes més difícils del món».