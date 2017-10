May promet enfrontar-se a qualsevol complot per fer-la fora del poder

La primera ministra britànica, Theresa May, va assegurar que farà front a qualsevol complot per deposar-la, després d'una setmana en què s'ha qüestionat el seu lideratge des del Partit Conservador. En una entrevista a The Sunday Times, la líder tory va indicar que «no defugiré el desafiament» que podrien plantejar els crítics de la seva gestió, alhora que va deixar entreveure que podria reformar en les properes setmanes el seu govern per eliminar els suposats conspiradors.

Entre aquests fets troba suposadament el ministre d'Afers Estrangers, Boris Johnson, a qui May podria destinar a un ministeri menor, tot i que en els últims dies ha demanat públicament que es doni suport a la primera ministra.

Segons The Sunday Times, la dirigent conservadora té previst reformar el seu Executiu després de la pròxima reunió del Consell Europeu (19 i 20 d'octubre) i rebaixar el pes del cap de la diplomàcia britànica.

«Mai no he defugit un desafiament. Aquest és el meu estil i no el canviaré ara. Sóc la primera ministra i la meva feina m'obliga a tenir sempre els millors al meu gabinet, a aprofitar al màxim el gran talent disponible al meu partit», va assenyalar May després de ser preguntada pel futur de Boris Johnson.

Aquest mitjà va explicar que tres ministres van dialogar sobre la possibilitat de forçar la dimissió de May abans del proper Nadal, mentre que altres membres del Govern volen una «transició ordenada».