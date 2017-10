Merkel truca Rajoy per telèfon per buscar «possibles vies» pel «diàleg» a Catalunya

La cancellera d´Alemanya, Angela Merkel, va trucar dissabte al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per buscar "possibles vies" pel "diàleg" a Catalunya. Segons ha confirmat un portaveu del govern alemany a l´ACN, el president del govern espanyol i la cancellera alemanya van "discutir possibles vies per enfortir el diàleg intern a Espanya en el marc de la Constitució".

Merkel també va "ratificar el seu suport a la unitat d´Espanya", ha afirmat el portaveu del govern alemany. Fonts del govern espanyol han assegurat a l´ACN que la trucada es va produir i que, durant la conversa, Merkel "va expressar el seu suport" al president espanyol. Per la seva banda, Rajoy va explicar a la cancellera alemanya quina és la situació política actual a Catalunya. El mateix dia, Merkel també va mantenir una trucada telefònica amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per parlar sobre la situació política a Catalunya.

El portaveu del govern alemany, Steffen Seibert, ja va reiterar la setmana passada en una roda de premsa que la qüestió catalana és un "assumpte intern espanyol". "Tots els debats necessaris es duen a terme a Espanya", va apuntar Seibert. El portaveu del govern alemany també va afirmar que la cancellera alemanya "no vol exercir cap mediació" i va refusar fer cap valoració sobre l´actuació de la policia espanyola durant la celebració del referèndum de l´1-O. "No val la pena avaluar les operacions policials a Espanya", va dir Seibert.

l president d´Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, també ha fet referència a la situació a Catalunya des de Roma, on s´entrevistarà amb el Papa. Steinmeier, exministre d´afers exteriors de Merkel, ha dit que "els sentiments i els posicionaments" de la gent "no són secundaris" i ha apuntat que seria un "error" tractar les emocions de "simplement irracionals". "Des del Regne Unit, passant per Catalunya, fins a Polònia i Grècia, cal prendre seriosament els sentiments de la gent", ha assegurat.

La cancellera alemanya es reunirà amb el president del Consell Europeu, Donald Tusk, el pròxim dimecres a Berlin abans de la cimera que tindrà lloc aquest mes a Brussel·les. Tusk i Merkel parlaran sobre "temes de política europea", però el portaveu del govern alemany no ha volgut precisar si la qüestió catalana també serà sobre la taula.

