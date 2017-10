Nate es debilita als Estats Units, però provoca pluges molt intenses

La tempesta tropical Nate es va debilitar, tot i que va continuar produint fortes pluges al sud-est dels EUA, on a més el nivell del mar va continuar pujant fins a 2,5 metres en zones específiques. Nate, que la nit de dissabte va tocar terra com a huracà de categoria 1 a prop de la desembocadura del riu Mississipí, al sud dels Estats Units, es va desplaçar sobre terra ferma d'Alabama amb direcció nord/nord-est. S'espera que el cicló apliqui després un gir cap al nord-est amb un augment de la velocitat de translació.

Després d'arribar a terra amb vents màxims sostinguts de 140 quilòmetres per hora, el cicló va perdre potència, i a l'hora de tancar aquesta edició presentava vents de 75 quilòmetres per hora, amb ràfegues més altes, i s'esperava el seu progressiu debilitament fins a dissipar-se avui.

La franja costanera que s'estén des de la frontera entre els estats d'Alabama i Mississipí i l'oest de Florida es trobava sota avís de tempesta tropical i de maror ciclònica, ja que encara es produïen fortes pluges i vents. Nate, que al seu pas per Amèrica Central ha causat la mort d'almenys 25 persones, produirà acumulacions d'aigua per les intenses pluges a parts de l'est del riu Mississipí.